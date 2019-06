Dirk Wakker nieuwe voorman voor Hogeschool Viaa

Dirk Wakker uit Leerdam wordt per 1 augustus de nieuwe collegevoorzitter van Hogeschool Viaa. Dat maakte de raad van toezicht van de christelijke hogeschool in Zwolle donderdag bekend. De huidige voorman, Jacob Schaap, stopt na 25 jaar als voorzitter, maar blijft wel lid van het college van bestuur.

Wakker (1963) werkte afgelopen 12 jaar in Rotterdam en omgeving, hij was directeur van de christelijke scholengroep Calvijn. Wakker is lid van de gereformeerde kerk van Leerdam. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.