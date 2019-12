Dirk maakt excuses om actie met blasfemisch stripboek

Dirk van den Broek heeft maandag excuses aangeboden voor de winactie in het novembernummer van Ditjes en Datjes, een gratis tijdschrift dat door de supermarkt wordt verspreid. In het blad werd reclame gemaakt voor een stripboek waarin Jezus voorgesteld wordt als een meisje.

Vanuit diverse hoeken was met verontwaardiging gereageerd op de actie in Ditjes en Datjes.

Onder de lezers van het blad wilde de redactie drie exemplaren van het boek ”Jezus Christus was een meisje” verloten. Het stripboek, dat door de uitgever wordt aangeprezen als „onorthodox, satirisch en vrolijk ‘blasfemisch’”, verscheen eind 2018. Het stripboek werd destijds gepresenteerd in boekhandel Donner in Rotterdam.

Christenen reageerden de afgelopen dagen verbolgen op de actie van de supermarkt. CitizenGo, een internationale burgerbeweging die zich inzet voor behoud van de christelijke waarden, startte een petitie. De organisatie noemt het stripboek „een belediging van Jezus Christus.” „We moeten hiertegen opstaan en ons uitspreken”, aldus de website van CitizenGo. De petitie was rond het middaguur door ruim 22.000 mensen ondertekend.

Familieblad

Dirk van den Broek bood maandagmorgen in een statement excuses aan voor de actie. De supermarkt benadrukte dat Ditjes en Datjes „een gratis onafhankelijk familieblad” is dat niet door Dirk wordt gemaakt. Volgens de supermarkt heeft de redactie van Ditjes en Datjes „op geen enkele manier lezers of groepen in de samenleving willen beledigen of kwetsen.” „Op geen enkele wijze willen zowel Dirk als Ditjes en Datjes zich inlaten met kwesties over geloof en politiek uit respect voor ieders levensopvatting. Als door de aandacht voor dit stripboek hier desondanks toch aanleiding toe is gegeven dan bieden wij hiervoor onze oprechte excuses aan”, aldus de directie van Dirk van den Broek.

De actie is inmiddels van de website van Ditjes en Datjes verwijderd.