Supermarkt Dirk roept kipkaasschnitzels van het merk 1 de Beste terug, omdat er per ongeluk kipsatéschnitzels in de verpakking zijn gegaan. Daardoor zit er pinda in de schnitzels.

De teruggeroepen schnitzels hebben de EAN-code 8718882137661 en zijn houdbaar tot 6 januari 2020. Er zitten vijf schnitzels in een verpakking.

Klanten die het product hebben gekocht kunnen het terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.