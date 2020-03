Chef-dirigent Lahav Shani blijft in die hoedanigheid langer bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zijn huidige contract uit 2018 liep al tot 2023, maar is verlengd tot in 2026.

„Dit was het eerste orkest waar ik chef werd, er was chemie vanaf dag één en dat wordt nog steeds alleen maar meer. Het is een vriendschap en muzikale samenwerking die zich prachtig ontwikkelt, en ik verheug me erop die de komende jaren voort te zetten en nog verder te verdiepen”, zegt hij.