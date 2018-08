Directie Stedelijk wil Ruf niet als adviseur

De directie en de ondernemingsraad van het Stedelijk Museum in Amsterdam zien het niet zitten om de vorig jaar opgestapte directeur Beatrix Ruf te laten terugkeren in een adviseursrol. Interim-directeur van het museum Jan Willem Sieburgh bevestigt een bericht hierover van AT5.

Volgens de Amsterdamse zender wilde de raad van toezicht Ruf terughalen als tijdelijk adviseur, maar Sieburgh zegt dat de kans op een positief advies van de ondernemingsraad over zo’n adviseursrol erg klein zou zijn. Ook denkt hij dat het voor Ruf niet aantrekkelijk zou zijn om terug te keren in een rol die minder zou zijn dan haar vorige bij het museum. Verder hebben onderzoekers geadviseerd met een schone lei te beginnen, laat hij weten. „Dat zou dan niet worden bewerkstelligd.”

Ruf verliet het museum na te zijn beticht van belangenverstrengeling. Ook zou ze hebben bijgeklust zonder dat in het jaarverslag te laten opnemen. In een in juni verschenen onafhankelijk onderzoek werd echter de vloer aangeveegd met die verhalen. In februari pleitte een groep kunstenaars, museumdirecteuren en andere mensen uit de kunstwereld nog in een paginagrote advertentie in dagblad Het Parool voor de terugkeer van Ruf als artistiek directeur bij het Amsterdamse museum. Ook in juli verscheen zo’n pleidooi in de krant, ondertekend door onder anderen Marina Abramovic, Laurie Anderson, Philip Glass en Rem Koolhaas.

Sieburgh erkent verder dat een fonds voorgenomen donaties (nog) niet heeft gedaan. „Ik denk dat zij wachten op het terugkeren van de rust in de organisatie”, zegt hij. De interim-directeur verwacht dat die rust er gaat komen met de aanstelling van Truze Lodder als tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht.

Drie leden van deze raad stapten in juni op naar aanleiding van het onderzoek naar Ruf. Dinsdag werd, naast de aanstelling van Lodder, bekendgemaakt dat de laatste drie leden van de raad aftreden. Zij zouden ruim baan willen geven aan de nieuwe voorzitter.