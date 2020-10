Directeuren CPB, PBL, SCP: doe meer met miljarden voor corona

Met de miljarden voor coronabestrijding moet het kabinet meer doen. Dat zeggen de directeuren van de Nederlandse planbureaus in het NRC.

„Pak ook urgente problemen aan als klimaatverandering en de groeiende sociale kloof”, aldus het drietal. „Juist tijdens een grote crisis, zoals nu die rondom het coronavirus, moet het kabinet meer doen dan alleen de brand blussen”.

Pieter Hasekamp (54) van het Centraal Planbureau, dat adviezen geeft over de economie, Hans Mommaas (65) van het Planbureau voor de Leefomgeving over klimaat, landbouw en natuur, en Kim Putters (47) van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de sociale cohesie in de maatschappij traden nooit eerder samen naar buiten. „Maar nu moet het”, vinden ze. „De coronacrisis is te ernstig, en vraagt om grote politieke keuzes.”

De drie adviseren het kabinet elk vanuit een andere invalshoek, maar ze zeggen elkaar nu te vinden in „een appel aan het kabinet en politieke partijen die hun verkiezingsprogramma’s nu schrijven”.

Volgens de drie mannen moet het kabinet zich op méér richten dan alleen het coronavirus afremmen en de directe economische schade beperken. „Al die miljarden die het kabinet uitgeeft, moeten óók worden gebruikt om al langer bestaande problemen op te lossen, zoals de groeiende sociale kloof in Nederland en de klimaatverandering.”

Kim Putters van het SCP: „Nu het weer spannend is met het aantal besmettingen, zal het kabinet veel zwaarder moeten meewegen dat de rek er echt uitgaat voor groepen mensen. Veel mensen zeggen: ik ben tot nu toe de crisis redelijk doorgekomen, maar ik maak me zorgen waar het naartoe gaat. Ik ben bang dat dit perspectief te lang uit beeld blijft.”