Directeur Zilveren Camera stapt op

Marcel Molle, directeur van de Zilveren Camera, gaat de organisatie verlaten. De stichting achter de Nederlandse prijs voor fotojournalistiek maakte dat donderdag bekend. Molle wil na tien jaar werken voor de prijs zijn „fotografische carrière weer meer aandacht en energie geven”. „In de afgelopen coronatijd heb ik de fotografie herontdekt en gemerkt dat ik daar nog lang niet op ben uitgekeken. In de komende tijd wil ik die creativiteit verder ontplooien”, aldus Molle.

De organisatie meldt dat het besluit over het vertrek van de directeur „gezamenlijk en met wederzijdse instemming” is genomen. Verder werden over de reden van zijn vertrek geen mededelingen gedaan. Het bestuur van de Zilveren Camera is nu op zoek naar een nieuwe directeur en neemt de leiding over de organisatie tijdelijk waar. „We zijn Marcel Molle zeer dankbaar voor de tijd waarin hij de Zilveren Camera heeft geleid”, zegt voorzitter Eva de Vos.

Molle was sinds een jaar directeur van de stichting, daarvoor was hij bestuursvoorzitter. De Zilveren Camera is de Nederlandse prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie en wordt sinds 1949 uitgereikt.