Directeur woningstichting ‘pissig’ over flatbrand door vuurwerk

Directeur Eric Angenent van de Arnhemse woningstichting Vivare is „pissig” omdat de fatale flatbrand aan het Gelderseplein in Arnhem is ontstaan door vuurwerk. „Ik vind dat verschrikkelijk”, zei hij woensdag tegen Omroep Gelderland.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar volgens Angenent „wordt er wel uitgegaan van vuurwerk als oorzaak. Dat is wel het idee”, aldus de directeur voor de deur van de flat. Angenent is ook „droevig, omdat er mensen zijn overleden”. Een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje overleden aan de gevolgen van het inademen van rook. De moeder en een 8-jarig kind van het gezin liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

Het gezin was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand in de hal uitbrak. Twee jongens van 12 en 13 jaar zijn woensdag als verdachten opgepakt.

De brand heeft de entree van het flatgebouw verwoest. Daardoor kunnen het trappenhuis en de lift momenteel niet worden gebruikt. In de loop van de dag wordt er een noodlift geplaatst, zodat bewoners er weer in en uit kunnen. Later volgt een tijdelijke, zware lift voor dagelijks gebruik.

Mensen die dringend weg moeten, kunnen bellen naar een nummer van Vivare, schrijft de woningcorporatie in een brief aan de bewoners.

Vivare meldt op zijn website geschrokken en aangedaan te zijn. De woningbouwvereniging organiseert binnenkort samen met gemeente en politie een bijeenkomst voor de flatbewoners.