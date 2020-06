Directeur vertrekt bij Hermitage en De Nieuwe Kerk

Directeur Cathelijne Broers vertrekt eind oktober bij De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Ze wordt directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Broers werkte sinds 2002 bij De Nieuwe Kerk, waar ze begon als adjunct-directeur. In 2011 volgde ze Ernst Veen op als directeur van zowel de kerk als de Hermitage, die inmiddels onder een beheerorganisatie waren samengebracht.

Broers kende heel wat hoogtepunten, zoals de opening van de Hermitage in 2009, de inhuldiging van koning Willem-Alexander in De Nieuwe Kerk in 2013 en het tijdelijke onderdak voor het Van Gogh Museum in de Hermitage (2012-13). Ze zorgde ook voor een hernieuwde samenwerking met de World Press Photo Foundation, waardoor De Nieuwe Kerk sinds 2014 de jaarlijkse wereldpremière heeft van de persfototentoonstelling.

„Terugkijkend ben ik enorm trots op wat we met ons allen hebben bereikt”, zegt Broers. „Met een extra warm gevoel over de Hermitage voor Kinderen en de open blik op kunst die we daarvoor hebben meegegeven. En zeker ook over de diversiteit en de nieuwe doelgroepen die we in de tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk weten te bereiken. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst, met dit fantastische team en de gulle samenwerking met alle partners en sponsors.”

Herna Verhagen en Renée Jones-Bos, voorzitters van de Raden van Toezicht van respectievelijk De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam, zeggen dat ze met Broers een „bevlogen en empathische directeur” gaan missen. „Iemand die haar eigen mensen goed kent, maar ook haar sponsors en haar bezoekers. In combinatie met haar kennis en ervaring heeft dit geleid tot unieke museale ervaringen in De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam.”

Naar een opvolger wordt nog gezocht.