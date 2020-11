Directeur Lakenhal stopt ermee

Meta Knol stopt met de jaarwisseling als directeur van Museum De Lakenhal in Leiden en wordt directeur van Leiden European City of Science, waar ze deze functie sinds de zomer al tijdelijk uitvoert.

Knol is ruim elf jaar directeur van het Leidse museum geweest. Ze gaf leiding aan grote veranderingen en vernieuwingen. De renovatie van het gebouw, dat in juni 2019 werd heropend, leverde enthousiaste reacties op. Het aantal bezoekers is ook flink toegenomen.

„Dankzij Meta staat het museum er heel anders voor dan tien jaar geleden. Ze heeft in die tijd ontzettend veel bereikt en Museum De Lakenhal klaargemaakt voor de toekomst”, aldus de Leidse cultuurwethouder Yvonne van Delft.