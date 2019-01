Directeur Hoge Veluwe: doden wolf moet kunnen

De directeur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe wil dat het afschieten van wolven mogelijk wordt. Het dier moet van de lijst van beschermde diersoorten worden gehaald, zodat gecontroleerd beheer mogelijk is, zegt Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst in de Gelderlander. „We zijn voor wolven, maar niet op alle plaatsen”, aldus de directeur in de krant.

Volgens Van Voorst tot Voorst is de discussie over wolven in Nederland gekaapt door een kleine groep mensen die een eenzijdig verhaal ophangt, maar zelf niet met de gevolgen zit omdat ze geen grond bezitten. De directeur is zelf wel landeigenaar en spreekt ook als zodanig.

Nederland is te klein voor meerdere wolvenfamilies, stelt Van Voorst tot Voorst. „Er is hooguit ruimte voor een handjevol wolven.”

In de buurt van De Hoge Veluwe zou momenteel een wolf zitten, maar de directeur hoopt niet dat het dier naar zijn park komt. „De Hoge Veluwe is 5500 hectare groot, maar dat is te weinig voor een pack. Bovendien hebben wij moeflons en die zijn er niet voor de sier. Ze zijn ideaal voor het kort houden van heidegebieden.” De moeflon is kansloos tegen de wolf, omdat die van nature de bergen in wil vluchten. „We moeten ons afvragen: willen we de wolf of willen we de moeflon? In Duitsland is de moeflon door de wolf verdwenen.”

Ook het begrazen van graslanden door schapen wordt niet meer mogelijk als de wolf zich hier vestigt, zegt Van Voorst tot Voorst. „Als de wolf één keer een schaap heeft geproefd, zal hij echt niet achter een hert aan gaan rennen terwijl hij makkelijker een schaap kan pakken.” En een hek zal niet helpen, stelt hij. „Schapenhouders hebben vaak geen eigen grond, maar lopen op honderden hectaren van anderen. Daar een hek omheen zetten is een raar advies. Bovendien laat een wolf zich niet weren door een hek.”