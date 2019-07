Directeur hindoeschool: veel gebreken opgelost

Een waslijst aan gebreken op de Algemene Hindoe Basisschool is al opgelost. Dat zegt interim-directeur-bestuurder Edu Dumasy in reactie op het voornemen van minister Arie Slob om het bestuur weg te sturen en bij weigering de financiering te stoppen. „Slob baseert zich op de oude situatie, maar die is niet meer actueel”, aldus Dumasy.

De minister wil optreden na een rapport van de onderwijsinspectie. Die oordeelde eerder dat de school op alle fronten bedroevend presteert en financieel wanbeheer voert en dat leraren en leerlingen er niet veilig zijn.

Volgens een opsomming die Dumasy heeft laten inzien, is er op zestien belangrijke punten verbetering aangebracht. Zo is er een eind gemaakt aan roddel en achterklap binnen de school, het onderwijs is verbeterd wat te zien is aan een goede Citoscore van groep 7, er is veel en doelmatig overleg binnen het lerarenteam en er is rust gecreëerd onder de leerlingen. De school werkt ook aan een betere relatie met ouders en omwonenden, aldus de lijst.

Het busvervoer voor de leerlingen, dat via een stichting liep waar de directeur aan de touwtjes trekt, wordt ondergebracht in een nieuwe stichting met nieuw bestuur. Voor het op orde brengen van de financiën is een parttime financieel directeur aangesteld. Dumasy zelf vertrekt op 1 januari.