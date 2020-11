Directeur Haagse kunstinstelling Stroom weg na publicatie NRC

Directeur Arno van Roosmalen en de Haagse kunstinstelling Stroom gaan uit elkaar, zo staat te lezen op de website van de organisatie. Er is besloten „in goed onderling overleg en op basis van wederzijds vertrouwen de samenwerking niet langer voort te zetten”. Een en ander heeft te maken met recente publicaties over wangedrag van een kunstenaar die „wij podium hebben geboden”, aldus Stroom in een aanvullende verklaring.

NRC schreef op 31 oktober over grensoverschrijdend gedrag van deze kunstenaar, Julian Andeweg. Twintig mannen en vrouwen beschuldigden hem in dat artikel van aanrandingen, verkrachtingen, huiselijk geweld en/of intimidatie. Volgens NRC kreeg Andeweg twee keer podium bij Stroom, de laatste keer in 2017 tijdens een grote duo-expositie die door Van Roosmalen was samengesteld. Dit gebeurde volgens de krant ondanks waarschuwingen die Van Roosmalen ontving over het gedrag van Andeweg.

„We moeten ons afvragen: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hebben we als Stroom ‘de interessante kunstenaar’ laten prevaleren boven verontrustende signalen? Zijn we tekortgeschoten? Het simpele antwoord is: Ja. Dat zijn we”, stelt Stroom in de verklaring.

Het bestuur was al met Van Roosmalen in gesprek over „de invulling van zijn directeurschap”. De (negatieve) media-aandacht heeft dat proces versneld”, aldus het bestuur.