Directeur Groninger Museum geschokt door diefstal Van Gogh

Algemeen directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm is „zeer geschokt” over de diefstal van een doek van Vincent van Gogh in museum Singer Laren. Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ uit 1884 was een bruikleen van het museum in Groningen.

„Wij als musea zijn eigenlijk niet de eigenaren, dat zijn we allen”, zei hij tijdens een online persconferentie. „Het is een diefstal van een werk van ons allen en het moet zo snel mogelijk terug en aan het publiek getoond worden.”

Blühm benadrukte dat er een hele goede samenwerking is met het Singer Laren en zei alle vertrouwen te hebben in de toekomst. „We laten ons hierdoor niet afschrikken.”