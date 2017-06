Directeur ‘Farel’ Hoevelaken: Bidden voor getroffen gezinnen

Directeur G. W. A. van Belzen van de reformatorische Willem Farelschool uit Hoevelaken roept op de gezinnen van de omgekomen Romy Nieuwland uit Hoevelaken en Savannah Dekker uit Bunschoten te gedenken in het gebed.

„We moeten geen eiland zijn, maar mogen onze meerwaarde als christelijke school laten blijken door op te roepen voor gebed voor deze gezinnen en daarin te vragen om troost”, aldus Van Belzen dinsdag desgevraagd.

Van Belzen stuurde dinsdagmorgen een korte informatieve mail naar de ouders. Ook daarin roept hij op tot gebed.

In de midden- en bovenbouw is er dinsdagmorgen kort aandacht geweest voor de het overlijden van beide 14-jarige meisjes. Daar waren „bepaalde emoties” aanwezig. Voor een gezin van de school was Romy een buurmeisje. Voor een ander gezin, uit Bunschoten, werd Savannah in een sloot op hun terrein gevonden. „Voor beide gezinnen komt dat heel dichtbij”, aldus Van Belzen.

De leerkrachten hebben, zoals afgesproken, vooral feitelijk informatie verstrekt. Verder is er specifieke aandacht gegeven aan de thema’s seksuele vorming, weerbaarheid, de omgang met elkaar op sociale media en burgerschap. „Deze thema’s vormen een vast onderdeel van onze lessen en is niet verbonden aan deze gevallen.”

De ‘Farel’ is een streekschool. Van Belzen besteedt in zijn mail ook aandacht aan de oproep van burgemeester Van de Groep van Bunschoten om alert te zijn met betrekking tot het fietsen van kinderen in afgelegen gebieden. Van en naar de Farelschool fietst een groot aantal leerlingen van en naar Nijkerk. Dat gebeurt volgens Van Belzen meestal in een grote groep. Het is volgens hem echter de verantwoordelijkheid van ouders om dit te organiseren. „Natuurlijk zijn we als school ook alert als we een leerling alleen zouden zien vertrekken.”

Het Van Lodenstein College in Hoevelaken was dinsdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.