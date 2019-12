Directeur BNNVARA stapt op na ruim een jaar

Algemeen directeur Karin van Gilst stopt bij omroep BNNVARA. Zij was een jaar bezig in die functie. Ze zegt trots te zijn op de resultaten die zijn bereikt. „Ik heb echter ook geconstateerd dat de echte klik tussen mij en de organisatie niet voldoende aanwezig is. Als dat zo is, dan moet je daar conclusies aan durven verbinden.”

Van Gilst noemt BNNVARA „een geweldige, en tegelijk ook een complexe club. Zeker voor iemand die niet uit de omroepwereld komt”. Ze zegt dat na een jaar de balans is opgemaakt, waarbij is gekeken of de juiste dingen worden gedaan en de juiste richting wordt gekozen. Het vertrek van Van Gilst is bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring van haar met de raad van toezicht.

Volgens Wanda van Kerkvoorden, voorzitter van de raad van toezicht, is BNNVARA onder leiding van Van Gilst verder geprofessionaliseerd.

Van Gilst (1964) was eerder onder meer zakelijk directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam en directeur van Weekbladpersmedia (onder meer Vrij Nederland, Opzij en Happinez). Ook werkte ze bij Wolters Kluwer, VNU en Sanoma.