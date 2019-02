Directeur Axel Rüger weg bij Van Gogh Museum

Directeur Axel Rüger gaat weg bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Rüger maakte woensdag bekend dat hij op 1 juni begint als Secretary and CEO bij de Royal Academy of Arts in Londen.

Rüger was dertien jaar directeur van het museum. Onder zijn leiding kende het Van Gogh Museum veel grote exposities. Ook werd de kunstcollectie uitgebreid.

Zijn nieuwe werkomgeving, de Royal Academy, is een bijna 250 jaar oude Britse kunstinstelling met een exclusieve kunstenaarsvereniging die naast het beheren van een kleine permanente kunstcollectie jaarlijks enkele grote tentoonstellingen organiseert. Het biedt onderdak aan de Royal Academy Schools, de oudste kunstacademie van Engeland en is financieel onafhankelijk, door inkomsten die voortvloeien uit de 1,5 miljoen jaarlijkse bezoekers, commerciële activiteiten en steun van 95.000 leden.

Rüger noemt het een voorrecht om bij het ‘Van Gogh’ te hebben gewerkt. Hij kijkt ernaar uit om vanaf 1 juni in Londen aan de slag te gaan, „in de wetenschap dat ik het Van Gogh Museum met talrijke veelbelovende tentoonstellingen en activiteiten in de nabije toekomst in goede handen achterlaat”.