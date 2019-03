Diplomatieke brieven aan Johan de Witt online

Zevenduizend brieven uit de correspondentie van raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672) zijn vanaf donderdag online te raadplegen. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verzorgt de publicatie.

Het instituut meldt dat de onlinecatalogus voornamelijk bestaat uit brieven die in het Nederlands, Frans, Engels en Latijn zijn geschreven. De meeste briefschrijvers aan De Witt zijn diplomaten. Volgens het Huygens Instituut komt uit de brieven naar voren dat de raadpensionaris goed op de hoogte was van alles wat zich internationaal afspeelde. De komende jaren worden de overige 28.000 brieven uit de correspondentie van De Witt online geplaatst.

Johan de Witt was raadpensionaris van Holland. Daardoor was hij een van de invloedrijkste personen in de Nederlanden. Deskundigen beschouwen hem als een van de grondleggers van het huidige staatsbestel.