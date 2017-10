Diplomatieke actie bij niet meewerken MH17

Nederland zal „diplomatieke actie” ondernemen tegen landen die „geen volledige medewerking verlenen” aan het oplossen van de ramp met vlucht MH17. Daarbij kwamen in 2014 in totaal 298 mensen om het leven onder wie 196 Nederlanders.

Dat staat in het nieuwe regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gepresenteerd. Vlucht MH17 is door een BUK-raket in het oosten van Oekraïne neergeschoten. De raketinstallatie kwam uit Rusland, bleek uit het strafrechtelijk onderzoek.

De daders worden nog steeds gezocht. Ze zullen berecht worden door de rechtbank in Den Haag is afgesproken met andere betrokken landen. Rusland heeft steeds felle kritiek gehad op het onderzoek naar de ramp.

Aan welke diplomatieke maatregelen precies wordt gedacht, is niet bekend.