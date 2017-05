Diplomatiek netwerk is zorgwekkend

Het Nederlandse diplomatieke netwerk verkeert in „zorgwekkende staat” en moet „dringend” worden versterkt. Daarvoor pleit de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) , een belangrijk adviesorgaan van de regering, woensdag. Er zou jaarlijks 70 tot 80 miljoen euro bij moeten. Vooral in en rond de Europese Unie moeten de posten meer mankracht krijgen.

Het werk van ambassades en consulaten is volgens de AIV veel breder geworden de afgelopen jaren. Bovendien is de internationale situatie door onder meer migratie en Rusland flink veranderd. Volgens het AIV zijn veel posten onderbezet en moet het ministerie van Buitenlandse Zaken veelvuldig een beroep doen op stagiaires.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft eerder al de ambassades en consulaten rond de EU versterkt. Hij erkent dat er meer nodig is. Door migratie, terrorisme, criminaliteit en cyberdreigingen maar ook door wensen van het bedrijfsleven komt hij handen tekort. In 1997 waren er nog 1250 diplomaten in het buitenland tegenover 834 nu.