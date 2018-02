Diplomaat op het matje om erkenning genocide

Een hoge Nederlandse diplomaat moet in Ankara tekst en uitleg geven over het besluit van de Tweede Kamer om de massamoord op Armeniërs te erkennen als genocide. De zaakgelastigde is volgens staatspersbureau Anadolu opgeroepen door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft als gevolg van de diplomatieke spanningen met Turkije al sinds vorig jaar geen ambassadeur in het land. Daarom moet een andere diplomaat op het matje komen.

De Tweede Kamer besloot donderdag de moord op minstens honderdduizenden Armeniërs ten tijde van het Ottomaanse Rijk, ruim een eeuw geleden gepleegd, voortaan genocide te noemen. De regering blijft gebruikmaken van de indirectere formulering „kwestie van de Armeense genocide”. Voor Turkije ligt de zaak zeer gevoelig. De Turkse regering ontkent niet dat veel doden zijn gevallen, maar vindt dat dit geen genocide was.

Turkije veroordeelt dan ook de Nederlandse erkenning. Minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) sprak in Antalya over een „populistisch” besluit. De bewindsman benadrukte volgens omroep TRT ook dat de erkenning door het Nederlandse parlement „niet bindend” is.

De hoogste Nederlandse diplomaat moest vorige week ook al uitleg komen geven toen het voornemen van de Kamer bekend werd.