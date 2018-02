Diploma helft leerlingen praktijkonderwijs

Het lukt bijna een op de vier leerlingen die praktijkonderwijs hebben gevolgd om daarna een mbo-2-diploma of hoger te halen. Dat percentage (23 procent) is boven verwachting hoog. Een dergelijk diploma geldt op de arbeidsmarkt als startkwalificatie.

Jongeren op een praktijkschool zitten vaak in een kwetsbare positie en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn minder rooskleurig. Het onderwijs richt zich doorgaans op leerlingen waarvan wordt vermoed dat ze überhaupt geen diploma behalen. Maar van de leerlingen die de school in 2013 verlieten, blijkt dat ruim de helft (52 procent) er drie jaar later -in 2016- toch in is geslaagd een diploma te halen, soms dus zelfs mbo-2.

In het afgelopen schooljaar stonden bijna 30.000 leerlingen ingeschreven in het praktijkonderwijs, meer jongens dan meisjes, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het komt neer op 3 procent van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met theoretische vakken en vaak beter zijn in het opdoen van praktische kennis. Om te worden toegelaten gelden eisen voor het IQ (intelligentie) en daarnaast mag een eventuele leerachterstand van het kind niet te groot zijn.