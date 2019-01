Dioxine vrij bij brand Wijster

Bij de grote brand die vorige week woedde bij afvalverwerker Attero in het Drentse Wijster is dioxine vrijgekomen. Volgens de veiligheidsregio is er geen acuut gevaar voor de gezondheid. Kinderen kunnen gewoon buitenspelen. Toch krijgen mensen het advies om hobbykippen voorlopig binnen te houden en de eieren van die kippen niet te eten. Ook met gewassen uit de tuin moeten mensen heel voorzichtig zijn. Boeren kunnen hun vee voorlopig beter niet buiten laten grazen.

De brand bij de vroegere VAM brak afgelopen vrijdag uit. Een loods met plastic werd verwoest. Pas zaterdag kreeg de brandweer het vuur onder controle.