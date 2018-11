„Dinsdag zeer zachte dag, mogelijk dagrecord”

Dinsdag wordt een zeer zachte dag. Lokaal kan de temperatuur zelfs oplopen tot 20 graden, wat bijzonder is voor de tijd van het jaar. Mogelijk wordt een record verbroken, stellen Weerplaza en Weeronline.

Van een landelijk warmterecord zal sprake zijn als het kwik in De Bilt stijgt tot boven de 17,1 graden. Die temperatuur werd op 6 november 2015 in De Bilt geregistreerd. Lokaal kan het dinsdag zelfs 20 graden of warmer worden. Weerplaza noemt dat bijzonder, omdat sinds 1901 het kwik in slechts zes novembermaanden lokaal naar 20 graden of meer klom. Het laatst gebeurde dat op 3 november 2015, toen het bijna 21 graden werd in Maastricht.

Er werden dit jaar ook drie kouderecords neergezet voor één specifieke dag. Zo werd in september de koudste 23 september ooit gemeten, met een maximumtemperatuur die dag van 10,9 graden.