Dinsdag weer inspectie parkeergarage Almere

In de loop van dinsdag komt een deskundige kijken of de per direct gesloten parkeergarage in Almere veilig genoeg is. Maandag moest de Metropolegarage per direct dicht omdat er scheuren zaten in de pilaren. Binnen staan nog tussen de dertig en veertig auto’s van particulieren.

De garage, bij een winkelstraat, werd maandag in allerijl ontruimd en afgesloten. Mensen konden niet meer bij hun auto. Dinsdagochtend zijn er tijdelijke stutmaatregelen genomen. Een deskundige komt in de loop van de dag kijken of de garage nu voldoende veilig is om de auto’s eruit te halen.

Volgens een gemeentewoordvoerster volgen daarna „minder tijdelijke stutmaatregelen” en kan de garage grondig worden onderzocht op de bouwkundige staat.