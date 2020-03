Dinsdag waarschijnlijk besluit over schoolexamens

Dinsdag wordt waarschijnlijk een knoop doorgehakt over het al dan niet afnemen van de schoolexamens. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. Verschillende onderwijsbonden riepen de overheid al op de examens te schrappen, na de verscherpte maatregelen die maandagavond werden afgekondigd in verband met het coronavirus.

Een van de maatregelen die het kabinet maandagavond aankondigde is een verbod op alle bijeenkomsten tot 1 juni. Justitieminister Fred Grapperhaus (CDA) zei dat voor scholen een andere regeling geldt. „Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat er deze week leerlingen schoolexamens gaan maken. Dat kun je niet verwachten”, aldus voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond in het AOb-blad.

De VO-Raad spreekt van een „chaotische situatie”. „Er is na de persconferentie van het kabinet grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen”, zegt de koepel in een verklaring.