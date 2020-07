Dinsdag uitspraak over vervangen rechter in zaak Viruswaanzin

Viruswaanzin heeft maandag bij de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag gepleit voor een andere rechter in het kort geding dat de actiegroep voert tegen de Nederlandse staat. De wrakingskamer doet dinsdagmiddag uitspraak.

Viruswaanzin eist in het kort geding dat de overheid stopt met de coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Viruswaanzin wraakte de rechter, omdat ze vooringenomen zou zijn. „Zij is vooringenomen en dat schaadt de rechterlijke onpartijdigheid”, zei jurist Jeroen Pols maandag op de zitting van de wrakingskamer.

Viruswaanzin baseert zich op een vonnis dat deze rechter op 12 juni deed, in een zaak van een fotograaf die aanwezig wilde zijn bij de ruiming van een besmette nertsenfokkerij. In het vonnis sprak ze van een acute crisissituatie en substantieel veel slachtoffers. Pols bestrijdt juist dat corona een ‘killervirus’ is en een pandemie veroorzaakt, zei hij maandag in de rechtbank. Hij vindt de coronamaatregelen een inbreuk op de grondrechten van de mens.

De rechter zou volgens Pols ook hebben nagelaten kritische vragen te stellen aan de landsadvocaat, vooral over het aantal dodelijke slachtoffers dat uitsluitend aan Covid-19 is overleden. Zelf bestrijdt ze dat ze niet kritisch genoeg is geweest. „Ik zou de advocaat van de Staat niet het vuur aan de schenen hebben gelegd. Maar er was een uitvoerige dagvaarding en verweer en er is uitvoerig bepleit in de eerste termijn. Tijdens de zitting is ook gevraagd naar mijn mening, maar mijn oordeel vorm ik altijd na de zitting”, verweerde ze zich.

Ze verving een andere rechter, die vanwege verkoudheidsklachten thuis moest blijven. Viruswaanzin noemde de wisseling van rechters een ongelukkige timing. De vervangende rechter sprak maandag van „een ongelukkige start.” Ze benadrukte dat ze beide partijen uitvoerig aan het woord heeft gelaten. „Aan het einde van de zitting kwam het wrakingsverzoek voor mij als een duveltje uit een doosje.”

Viruswaanzin is intussen bezig met de voorbereidingen van een ander kort geding, ditmaal tegen het RIVM. „Reden voor dit kort geding is de ondoorzichtigheid van het RIVM in de feiten die ze geven”, zegt voorman Willem Engel van Viruswaanzin. „We hebben bijvoorbeeld herhaaldelijk gevraagd naar het Pienter corona-onderzoek, dat is nog steeds niet gepubliceerd.” Het Pienter corona-onderzoek is een wetenschappelijke studie naar de verspreiding van het coronavirus.