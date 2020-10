Dinsdag protest van tegenstanders coronaspoedwet in Den Haag

Tegenstanders van de coronaspoedwet demonstreren dinsdag op de Koekamp in Den Haag, niet ver van het centraal station van de stad. De organisatoren wilden onder meer op het Plein demonstreren, voor de deur van de Tweede Kamer, maar daarvoor krijgen ze geen toestemming van de gemeente, vanwege de verwachte aantallen deelnemers en de angst voor ongeregeldheden.

De gemeente had meerdere aanmeldingen voor demonstraties gekregen van drie groepen. Zo wilde de groep Brabant in Opstand demonstreren op het Plein, Vijverberg en Hofplaats, in de nabije omgeving van het Kamergebouw. Die groep laat op zijn Facebookpagina weten niet akkoord te gaan met de protestplek op de Koekamp. De groep wil naar de aangemelde plekken.

De Eerste Kamer stemt dinsdag over het voorstel van het kabinet voor een tijdelijke coronawet.