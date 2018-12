Dinsdag overleg over excuses „moffenmeiden”

De Stichting Werkgroep Herkenning heeft dinsdag overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vernederende behandeling van vrouwen en meisjes die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden of zouden hebben gehad met Duitse militairen. Eerder had de stichting in een brief aan premier Mark Rutte geschreven dat Nederland „alle reden” heeft om excuses aan te bieden aan de vrouwen die in de oorlog als ‘moffenmeid’ te boek stonden.

De stichting Werkgroep Herkenning is een belangenorganisatie van onder meer kinderen van deze groep vrouwen. Voorzitter Cuny Holthuis is blij dat verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis over de kwestie wil praten, maar wil niet vooruitlopen op de uitkomst ervan. „Het is immers pas een eerste gesprek”, aldus Holthuis.

Vorige maand bood de Noorse premier Erna Solberg namens de Noorse regering excuses aan voor de wijze waarop het land is omgegaan met Noorse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met Duitse militairen.