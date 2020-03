Dinsdag meer duidelijkheid over hoe verder na 6 april

Op dinsdag 31 maart wordt door het kabinet besloten hoe het verder moet met de strenge coronamaatregelen na 6 april. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van het crisisoverleg van het kabinet. Dan zal het kabinet met de deskundigen bekijken hoe het er voor staat en wat de effecten tot dan zijn van het beleid. Vóór dinsdag worden geen nieuwe of aanvullende maatregelen meer verwacht.

De meeste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn tot 6 april genomen, zoals de sluiting van scholen en veel horeca. Hoe het daarna verder moet, is nu nog onduidelijk. Voor vergunningsplichtige evenementen is eerder deze week wel al besloten dat ze tot 1 juni verboden zijn.

Na die beslissing ontstond onduidelijkheid over andere bijeenkomsten met veel mensen, zoals bijvoorbeeld in een schoollokaal. Rutte gaf toe dat de persconferentie „strakker” had gekund. Hij hoopt dat er nu voldoende duidelijkheid is.

Ook over de vraag wanneer scholen weer opengaan ontstond verwarring, omdat een RIVM-onderzoek waar het kabinet zijn besluit over de scholen deels op zou baseren, weken langer op zich laat wachten. Dat is „natuurlijk relevant”, maar Rutte gaat er vanuit dinsdag een beslissing te kunnen maken „over het geheel”.

Het RIVM meldde eerder woensdag dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus iets lijkt af te zwakken. De premier benadrukte echter dat het kabinet „plant op slechter weer”. „We moeten nu niet denken op basis van de eerste groene grassprietjes: we zijn er.” Verder wilde hij niet op prognoses of voorspellingen voor de middellange en lange termijn ingaan.

Wel zei Rutte dat de ontwikkelingen en de effecten van het beleid voortdurend worden bekeken. Op basis van nieuwe informatie en wetenschappelijke inzichten kunnen maatregelen dan worden ‘bijgeschakeld’ of ‘afgeschakeld’. Deze informatie zal onmiddellijk worden gedeeld met Nederland, zei hij.