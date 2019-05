Dijsselbloem voorzitter Natuurmonumenten

Jeroen Dijsselbloem is de nieuwe voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten. De ledenraad stemde zaterdag in met zijn benoeming voor de komende vier jaar. Dijsselbloem volgt Hans Wijers op.

’‘Mooie en gezonde natuur is een onmisbare waarde. Ook in mijn persoonlijk leven. Maar de natuur staat ernstig onder druk. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om voor haar op te komen en te beschermen’’, zegt de oud-minister van Financiën in een verklaring.

Dijsselbloem is sinds kort voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en werd eerder dit jaar benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University & Research.