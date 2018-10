Dijsselbloem: nieuwe aanbevelingen onderwijs

Tien jaar na zijn parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen doet Jeroen Dijsselbloem vier nieuwe aanbevelingen voor beter onderwijs.

Toentertijd sloeg zijn onderzoek in als een bom, want de overheid had haar kerntaak, zorgen voor goed onderwijs, ernstig verwaarloosd. In een interview met het NRC stelt de oud-minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Eurogroep „dat de vlag nog niet uit kan”.

De relatie tussen politiek, onderwijsorganisaties en scholen „blijft maar moeizaam en conflictueus”, zegt hij. Hij formuleerde daarom vier nieuwe aanbevelingen: durf over het stelsel te praten, toets niet minder, luister niet te snel naar goeroes en verhoog de lat.

„Scholen moeten dus voortdurend investeren in leraren en methoden, anders zakt het niveau in. Ze moeten ook afscheid durven nemen van leraren die het niet in zich hebben. Dat laatste is nu heel moeilijk door het lerarentekort. Het risico bestaat dat we ook hier weer de lat verlagen. Ik vrees dat we over tien jaar weer lezen dat de kwaliteit van het onderwijs is ingezakt”, aldus Dijsselbloem in de krant.