Dijsselbloem columnist voor FD

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wordt columnist voor Het Financieele Dagblad. Vanaf 14 september schrijft de PvdA-politicus een wekelijkse bijdrage. „Dijsselbloem zal in zijn bijdragen inhaken op de discussies over de hervorming van de Europese Unie”, laat het FD weten. Verder zullen zijn columns onder meer over ontwikkelingen in het onderwijs gaan.

Dijsselbloem zette zijn eerste stap als publicist al iets eerder. Begin volgende week verschijnt een boek van zijn hand over de eurocrisis.

Na zijn ministerschap bleef Dijsselbloem nog tot januari van dit jaar voorzitter van de eurogroep, het overleg van de ministers van Financiën van alle eurolanden. Hij werd vorig jaar bij de verkiezingen nog verkozen tot Tweede Kamerlid, maar gaf zijn zetel op omdat hij naar eigen zeggen de noodzakelijke „vuurkracht” ontbeerde.