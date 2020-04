Dijkwegen met paasdagen grotendeels dicht

Dijkwegen langs de Waal, Maas, Lek en Linge zijn zondag en maandag bijna allemaal afgesloten voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Vanaf de Duitse grens tot aan Zuid-Holland zijn de smalle wegen verboden gebied, omdat het er vorig weekend te druk was. Ook de Waalkade in Nijmegen en de Rijnkade in Arnhem gaan op slot.

Volgens de veiligheidsregio’s dringen auto’s, motorrijders en groepen fietsers de wandelaars opzij. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar zorgt er ook voor dat de voorgeschreven onderlinge afstand van 1,5 meter in het geding komt. Het gaat om zeer populaire routes zoals in de Ooijpolder bij Nijmegen, de wegen langs Lek en Linge rond Acquoy en Rhenoy en wegen aan de Gelderse kant van de Maas.

De Posbank en Nationaal Park Veluwezoom bij Rheden blijven vooralsnog toegankelijk, totdat het daar naar de mening van de gemeente te druk wordt.

Voor een deel voeren tijdelijk afgesloten wegen ook door natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Beide organisaties herhalen vrijdag hun oproep om hun gebieden te mijden. Mensen die toch een wandelingetje gaan maken, wordt dringend gevraagd hun gebruikte papieren zakdoekjes niet onderweg weg te gooien. Dat is de afgelopen weken opmerkelijk veel gebeurd.