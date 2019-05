Dijksma: laat veren varen tijdens ov-staking

De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) roept op tijdens de ov-staking dinsdag de belangrijkste veerponten tussen Amsterdam-Noord en Centraal Station te laten varen. Ze overweegt ook de IJtunnel die Noord met het centrum verbindt deze dag open te stellen voor fietsers. "Maar we hopen dat het niet zover hoeft te komen", zei ze tegen de gemeenteraad.

De wethouder hecht wel grote waarde aan het stakingsrecht, liet ze weten. "Maar ik vind de impact van het tegelijkertijd stilleggen van de Noord-Zuidlijn en de pontveren over het IJ wel erg groot voor de stad." Daardoor kunnen bewoners uit Noord de stad niet meer in. "We doen daarom een klemmend beroep op de stakers om in ieder geval de belangrijkste veren in gebruik te houden", aldus Dijksma.

De vakbonden willen met de staking een beter pensioen afdwingen voor werknemers in het streekvervoer. De actie vindt in een groot deel van het land plaats.