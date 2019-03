Dijkhoff: weer de grootste gebleven

De VVD is „weer de grootste gebleven”. Dat concludeerde fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff in reactie op de eerste exitpolls van de Provinciale Statenverkiezingen. Hieruit blijkt dat de liberalen in de senaat, die in mei door de nieuwe Statenleden wordt gekozen, de nummer 1-positie blijven bezetten. Volgens Dijkhoff hebben de liberalen die prestatie te danken aan het feit dat ze zijn „blijven doorknokken. ,,We hebben ons niet gek laten maken.”

Dijkhoff feliciteerde de verkiezingswinnaars GroenLinks en FVD. Over die laatste partij zei hij dat hij hoopt „dat we nu zien wie het zijn”. Bij een grote verkiezingsoverwinning hoort volgens hem ook verantwoordelijkheid nemen. Dijkhoff onderstreepte dat de VVD in het verleden steeds heeft laten zien daartoe bereid te zijn.