Dijkhoff: moeder wilde zelf alleen vertrekken

Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de moeder die maandag is uitgezet zelf „de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken”. De bewindsman zei in een reactie „op elk moment klaar te staan om te zorgen dat moeder en kinderen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd in Armenië”.

„Dit is een heel vervelende situatie. De Armeense vrouw in kwestie heeft meerdere procedures gevoerd om in Nederland te blijven. Al deze aanvragen zijn afgewezen, waarbij haar telkens is gezegd dat haar verblijf in Nederland niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten. In 2009 viel dit besluit voor het eerst. Dit is keer op keer door rechtbanken beoordeeld en in orde bevonden. Afgelopen vrijdag nog oordeelde de rechter dat de Armeense autoriteiten de identiteit van de betrokken mevrouw hebben vastgesteld en dat de uitzetting kon doorgaan.”

Dijkhoff noemt de situatie „ook voor de kinderen uiteraard ingrijpend”. „Helaas heeft de moeder de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken. De gevolgen hiervan zijn uitvoerig met haar besproken. De moeder heeft gezegd dat ze weet waar de kinderen zijn. Wij staan op elk moment klaar om te zorgen dat moeder en kinderen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd in Armenië.”