Dijkhoff: klimaatakkoord niet zomaar uitvoeren

De VVD is niet van plan het in december gepresenteerde klimaatakkoord op alle punten uit te voeren. „Het is niet míjn akkoord!”, zegt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over wat hij noemt een „polderpoging” in een interview met De Telegraaf. „D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen.”

Dijkhoff vreest voor „de effecten op de portemonnee van gewone mensen” en wil de doorrekeningen van de voorstellen afwachten. „Als we gruwelijke mazzel hadden gehad, was er een prachtig plan van de klimaattafels gekomen waardoor de effecten voor huishoudens draagbaar zouden zijn en netjes verdeeld. Nou dat is niet zo”, zegt hij in de krant. „Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk uit ga voeren is nihil.”

Dijkhoff hekelt daarnaast de ‘drammende’ opstelling van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, die in zijn ogen „een lichtend voorbeeld” van Nederland willen maken. „Als Jesse Klaver van GroenLinks op tv praat over het klimaat dan daalt het draagvlak met één procent. Rob Jetten (D66) is dat nu ook aan het doen. Hij is nu aan het drammen, ja.”

Het klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd maatregelen, variërend van het duurzamer maken van woningen tot het stimuleren van auto’s die geen CO2 uitstoten en energiebesparing door de industrie. Het kwam tot stand na langdurige onderhandelingen, waarbij tientallen belanghebbende partijen betrokken waren.