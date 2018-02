Dijkhoff: beeldeffect voor Baudet bepalend

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denkt dat bij het besluit van FVD-fractieleider Thierry Baudet om aangifte te doen tegen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken het ‘beeldeffect’ de doorslag gaf. „Dat was bepalender dan de oprechte gekwetstheid,” zei hij dinsdag. Dijkhoff reageerde op de aanklacht die de FVD-leider zaterdag deed tegen de D66-minister nadat ze hem in een lezing had verweten ras te betrekken in het politieke debat. Volgens Baudet was daarbij sprake van ‘smaad en laster’.

Dijkhoff denkt dat de actie van Baudet „electoraal niet stompzinnig” was, maar dat je er inhoudelijk „niet wijzer van wordt”. Hij had wel de indruk „dat erover nagedacht was”.

De VVD-fractieleider heeft er geen bezwaar tegen dat het politieke debat stevig wordt gevoerd. Hij vindt echter dat politici moeten oppassen oorzakelijke verbanden te leggen tussen ras en IQ en niet moeten schermen met „plaatjes van gemiddelden”.

Ook CDA-leider Sybrand Buma neemt afstand van Baudet. Verband leggen tussen ras en IQ kan in zijn ogen niet. „Het denken in de trant van rassen versus intelligentie is ontzettend oud en we weten dat het iets is wat wij racistisch noemen.”

D66-leider Alexander Pechtold heeft geen goed woord over voor de opvattingen waarmee Baudet in opspraak kwam, en ook niet met zijn reactie op Ollongren. „Je ziet op rechts altijd dat ze in paniek raken als ze gepakt worden op de inhoud.” Pechtold noemde het uitstekend dat zijn partijgenote Ollongren het opneemt tegen discriminatie.

PVV-leider Geert Wilders vindt een debat over een verband tussen IQ en ras „niet zo interessant”. Het debat moet volgens hem gaan over de „islamisering” van de samenleving, niet over „ras, huid of waar iemand vandaan komt”.

Ollongren zelf wees er nog eens op dat zij in haar speech van vorige week opkwam voor Artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt. Over de kwestie-Baudet zei ze verder dat je „in een volwassen democratie elkaar moet kunnen bekritiseren”.

Baudets fractiegenoot Theo Hiddema hield het dinsdag bij ontwijkende antwoorden. Hiddema ligt zelf onder vuur omdat hij stelt dat een verband tussen intelligentie en etniciteit „allang bewezen” is.