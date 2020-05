Dijk in Noord-Limburg doorgestoken om Maas meer ruimte te geven

OOIJEN I(ANP) - De Limburgse gedeputeerde Carla Brugman heeft maandagochtend een eerste gat gemaakt in een oude dijk in Ooijen in het noorden van de provincie. De dijk werd na de watersnood in 1995 aangelegd en sloot de tien kilometer lange Oude Maasarm af. Het doorsteken van de dijk maakt dat weer water door die Maasarm kan stromen waardoor hoogwater kan worden afgevoerd. Bij hoogwater betekent dit een waterstanddaling van 35 centimeter. Een resultaat dat tot in Roermond merkbaar zal zijn, aldus de provincie. „De gebiedsontwikkeling draagt daarmee bij aan de waterveiligheid voor een groot deel van Limburg.”

De Maasarm is deels verlaagd en vrijgemaakt van obstakels. Daardoor kan het Maaswater bij hoge waterstanden makkelijker wegstromen. Bij hoogwater stroomt Maaswater tussen Broekhuizenvorst en Ooijen de Oude Maasarm in en er weer uit bij Wanssum en Blitterswijck. Naar verwachting gebeurt dit volgens de provincie eens in de tien jaar.

Omdat de Maas zodoende meer ruimte krijgt zijn ook de naburige dorpen beter beschermd. Deze dorpen blijven bij hoogwater goed bereikbaar omdat er vier bruggen zijn aangelegd over de Oude Maasarm. Ook zijn enkele nieuwe dijken aangelegd om de dorpen te beschermen. Wel zijn enkele wegen in het gebied verlaagd om ruimte aan het water te bieden.

Na afloop van de werkzaamheden eind dit jaar is een gebied ontstaan van 500 hectare waterrijk gebied, met alle ruimte voor recreatie, 340 hectare nieuwe natuur en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven.