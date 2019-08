De Markerwaarddijk, de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad, is weer open. De ANWB meldt dat de weg maandagmorgen in beide richtingen is opengegaan.

Zaterdag waaide er door de harde wind veel zand op de weg. Dat leverde gevaar op voor het verkeer en daarom werd de N307 toen afgesloten. De weg zou eigenlijk zondagavond rond 19.00 uur weer opengaan maar dat tijdstip werd niet gehaald omdat het weghalen van het zand meer tijd in beslag nam dan was voorzien.