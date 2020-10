‘Digitale veiligheid niet gegarandeerd zonder nieuwe technologie’

Nederland moet beter gebruikmaken van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, om digitaal veilig te blijven. Als dat niet gebeurt is de ‘cyberweerbaarheid’ niet gegarandeerd, waarschuwt de Cyber Security Raad, een organisatie die de overheid adviseert over digitale veiligheid.

Volgens de raad is de digitale kennis in Nederland te versnipperd. De onderzoekers willen dat de overheid elk jaar in kaart brengt wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, een meerjarenprogramma maakt, geld daarvoor vrijmaakt en samenwerkt met andere Europese landen.

De raad heeft al vaker gewaarschuwd voor digitale gevaren. Zo stelde het orgaan eerder dit jaar dat de vitale infrastructuur in Nederland, zoals de elektriciteits- en drinkwatervoorziening, kwetsbaar is voor bewuste aanvallen en voor „onopzettelijke uitval”.