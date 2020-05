Digitale raadsvergadering West Betuwe verstoord met porno en 'neger'

Een digitale raadsvergadering van de gemeente West Betuwe is donderdagavond verstoord door een stem die onophoudelijk het woord ‘neger’ zei. Ook kwam er porno in beeld, meldt Omroep Gelderland.

De vergadering werd via videoconferentie-app Zoom gehouden, zodat bewoners ook mee konden praten. Er was geen wachtwoord nodig om mee te doen. "Ineens zag je op het scherm dat er een hakenkruis en een mannelijk geslacht werden getekend. In een andere sessie kwam porno tevoorschijn", zegt fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB). Zij denkt dat de vergadering was gehackt. Volgens haar werd een document bewerkt waar eigenlijk alleen de voorzitter bij zou kunnen.

De vergadering werd gestopt. Al snel werd een nieuwe vergadering via Zoom aangemaakt, die wel beveiligd was met een wachtwoord.