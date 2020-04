Digitale museumweek wordt goed bezocht

Tienduizenden mensen bezoeken digitaal de musea via de website museumweek.nl. Daarop staan driehonderd speciale onlineactiviteiten van musea.

„De sluiting van de musea geldt tot 20 mei en daar hebben we alle begrip voor, want de gezondheid van ons allemaal staat op één. Uiteraard is het ook heel ingrijpend omdat alle museumbezoekers nu niet langs kunnen komen en is het een harde klap voor alle vrijwilligers en medewerkers van musea”, zegt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging. „Maar met de digitale editie van de Museumweek maken we er iets moois van.”

De Nationale Museumweek duurt tot en met 26 april. De zesde editie is vanwege de coronacrisis volledig digitaal. Speciale aandacht is er voor 75 jaar culturele vrijheid, waarmee wordt herdacht dat er in 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.