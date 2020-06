‘Digitale burgerrechten juist in coronatijd van groot belang’

Juist in tijden van corona moeten de digitale burgerrechten worden gegarandeerd. Dat staat in een verklaring van vijftig steden, waaronder Amsterdam, New York en Barcelona. Ze hebben richtlijnen uitgevaardigd waaraan ze zich beloven te houden.

In deze tijd wordt er veel gebruikgemaakt van apps om contacten te traceren, om per video te vergaderen, onderwijs op afstand te geven en te krijgen, en apps die in de gaten houden waar mensen zich bevinden. Deze toepassingen mogen slechts worden gebruikt voor het publieke belang, zeggen de opstellers van de richtlijnen.

Die houden onder meer in: steden moeten de data-rechten van inwoners respecteren, zoals anonimiteit, transparantie en zeggenschap over data. Ook moeten ze te allen tijde voorkomen dat ongelijkheid door de inzet van technologie wordt vergroot. De publieke gezondheid mag niet ten koste gaan van de mensenrechten.

„Digitale rechten liggen ten grondslag aan de digitale stad. Corona laat zien dat we nog steeds moeten vechten voor zaken als internettoegang en democratische controle van technologie en datagebruik, die we eerder als vanzelfsprekend beschouwden. Wij als stadsbestuurders moeten zeker stellen dat ethische vragen, vrijheid, inclusie en gelijkheid zijn gegarandeerd”, meldt de verantwoordelijke Amsterdamse wethouder Touria Meliani (digitale stad).