Digitale buddy gemeenten tegen geldzorgen

Honderd mensen in acht gemeenten gaan de komende vier maanden proefdraaien met een zogenoemde buddy-app die speciaal is ontwikkeld om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering terechtkomen. De bankieren-app helpt gebruikers bij het betalen van hun vaste lasten. Ook geeft de app de deelnemer een goed overzicht van het vrij te besteden geld.

Verder kan de ‘buddy’ automatisch berichten sturen naar de Belastingdienst, de gemeente of het UWV om naheffingen over onder meer toeslagen te voorkomen. Ook kan de buddy tips geven en vragen beantwoorden over zaken als de hoogte van de kinderopvangtoeslag of gemeentelijke toeslagen.

Wethouders van de deelnemende gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Almere, Enschede, Maastricht, Leiden en Alkmaar geven donderdag de aftrap voor het project. Als de proef succesvol is, gaan de acht gemeenten de proef uitbreiden naar een grotere groep mensen.