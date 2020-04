Digitaal politiek café VVD Amsterdam verstoord met kinderporno

Het online politiek café Libertijn van de Amsterdamse afdeling van de VVD is dinsdagavond gehackt. De digitale bijeenkomst werd verstoord met beelden van kinderporno, meldt de VVD Amsterdam, die het een daad van „een zieke geest” noemt. De partij heeft de zaak direct bij de politie gemeld en gaat aangifte doen.

„Om juist midden in een crisis op deze manier hier misbruik van te maken is walgelijk. Iemand die het in z’n hoofd haalt mensen te confronteren met kinderporno is wat ons betreft een zieke, gevaarlijke geest die achter slot en grendel hoort”, laat de Amsterdamse VVD weten.