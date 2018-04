DigiD-fraudeurs de cel in

Zes verdachten die in Groningen in 2013 op grote schaal fraudeerden met de DigiD (digitale identiteit) van honderden studenten, zijn veroordeeld tot celstraffen tot 2,5 jaar. De rechtbank in Groningen legde de hoogste straf op aan ex-belastingambtenaar Frits T. (58) uit het Groningse Westerlee.

T. viste in 2013 persoonsgegevens van 370 studenten uit het systeem van zijn werkgever in Groningen. Daarmee werden nieuwe DigiD-codes geregeld en werden buiten de studenten om zorg- en toeslagen aangevraagd. De belastingdienst keerde bijna vier ton onterecht uit.

De andere vijf bendeleden kregen celstraffen tot twee jaar opgelegd. De aanklager had celstraffen tot 2,5 jaar geëist.

Behalve de ambtenaar waren ook zijn 57-jarige echtgenote Antje O. en zijn 31-jarige zoon Frank actief in deze fraudezaak. De vrouw gaf aan de dertigjarige Veendammer Pascal S. door in welke postbussen de nieuwe codes werden bezorgd. S. hengelde die codes uit de aangewezen bussen, vervalste die en vroeg de toeslagen aan.

Het geld werd op bankrekeningen van katvangers gestort. Dat waren Roemenen die via een advertentie naar Nederland werden gelokt voor werk in een kringloopwinkel van de medeverdachten, een 53-jarige man uit Groningen en zijn 27-jarige zoon. Bij aankomst moesten de Roemenen een Nederlandse bankrekening openen en de pas met codes afgeven.

De zaak kwam medio 2013 aan het licht toen twee studenten aangifte deden van identiteitsfraude. De rechter sprak van een geraffineerde fraudezaak „waarin ieder een rol speelde om tot een succesvolle constructie te komen.”