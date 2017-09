Dieven trekken geldautomaat de straat op

Dieven hebben op het Retailpark in Roermond een geldautomaat uit een supermarkt gesleept en vernield. Ze zijn er daarna vandoor gegaan met een vluchtauto die later leeg werd gevonden op de N280 niet ver van de Duitse grens.

Of er geld is buitgemaakt onderzoekt de politie nog. Ook wordt nog gezocht naar sporen op de pinautomaat en de auto die is gebruikt om de machine het pand uit te slepen.

De politie heeft na de roof nog geruime tijd gezocht naar de daders, maar niemand gevonden. De zoektocht werd vanuit de lucht door zowel de Nederlandse als een Duitse helikopter ondersteund.