Zeker drie gasten van dezelfde bruiloft kwamen er bij thuiskomst achter dat er in hun huis was ingebroken. Dat gebeurde in het Brabantse Rijen.

In alle gevallen werd vooral geld gestolen. Een echtpaar dat thuiskwam, zag nog enkele mensen wegrennen.

Kennelijk waren de dieven ervan op de hoogte dat de bewoners van alle huizen die avond naar een bruiloft waren.